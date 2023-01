Mertingen

12:00 Uhr

Neujahrskonzert in Mertingen machte gute Laune für das Jahr 2023

Genießen den Applaus und den Jubel des Publikums in Mertingen: die Musikerinnen und Musiker am Ende des Neujahrskonzerts.

Plus Beim Neujahrskonzert in Mertingen treten hochkarätige Künstler auf. Ein Mini-Orchester und überragende Stimmen: Das Publikum staunt und jubelt.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Wenn das Jahr so werden darf wie das Neujahrskonzert des Mertinger Kulturkreises es war – dann wird es ein gelingendes, gut aufgelegtes 2023. In der vollen Schulaula ein Füllhorn mit zauberhaften Melodien, bestens disponierten Interpreten, einem „Orchester“ aus Klavier und Flöte. Einem Tenor, der die Herzen der Anwesenden eroberte, einer Sopranistin, die nicht nur stimmlich, sondern auch mit einem zauberhaften Kleid für Furore sorgte, einem älteren Bonvivant, der stimmlich den "Wadlbeißer" gab, ein bisschen in die aufgeführten Stücke einführte und wirklich nur ein bisschen über die Welt, und im Besonderen die Musikwelt, wissend lästerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen