Unfallflucht am Rosenmontag in Mertingen

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Mertingen. Er geschah in der Dr.-Steichele-Straße.

Ein Unbekannter hat sich am Rosenmontagvormittag in Mertingen nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Der Verursacher prallte vermutlich bei einem Parkmanöver gegen einen in grauer Farbe lackierten Toyota Auris. Dies passierte zwischen 10.10 und 10.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Dr.-Steichele-Straße 4.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich weiter um die Sache zu kümmern. Am Auto des Opfers entstand ein Schaden von etwa. 1000 Euro. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)