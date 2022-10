Mordprozess nach Unfall: Fahrerin war laut Rechtsmedizinerin auf der Stelle tot

Plus Im Monheimer Mordprozess werden die Angeklagten mit dem Bericht zur Obduktion des Leichnams des Opfers konfrontiert. Einen nimmt das offenbar ziemlich mit.

Als die Rechtsmedizinerin im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Augsburg mit nüchternen Worten das Ergebnis der Obduktion des Leichnams einer 54-Jährigen aus dem Raum Marxheim schildert, wirkt der junge Mann, der auf der Anklagebank sitzt, deutlich angespannter als sonst. Die Professorin berichtet, welch fürchterliche Verletzungen die Autofahrerin beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen am Abend des 6. Juli 2021 nahe Monheim erlitt. Den anderen Pkw steuerte der 28-Jährige. Er verursachte die Karambolage durch seine rasende Fahrweise, aus der die Staatsanwaltschaft einen Mordvorwurf ableitet.