Monheim/Augsburg

vor 49 Min.

Todesflug auf Landstraße bei Monheim: Mord-Prozess startet

Plus Fast eineinhalb Jahre nach dem verheerenden Zusammenstoß zweier Autos nahe Monheim stehen jetzt zwei junge Männer vor Gericht. Die Anklage lautet auf Mord.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Vor knapp eineinhalb Jahren passierte auf der Staatsstraße bei Monheim Grauenhaftes. Zwei Autos stießen mit großer Wucht frontal zusammen. Eine Frau starb, zwei junge Männer erlitten schwere Verletzungen. Was am Abend des 6. April 2021 zunächst nach einem schrecklichen Unfall aussah, wurde durch außergewöhnliche Umstände zu einem Kriminalfall. Der mündet nun in einen Mordprozess. Dieser startet am Dienstag vor dem Landgericht Augsburg. Angeklagt sind die beiden Männer, die zum Zeitpunkt der verhängnisvollen Vorkommnisse 27 beziehungsweise 28 Jahre alt waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen