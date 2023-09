Hama und der Lautsprecher-Hersteller Canton arbeiten jetzt zusammen

Die Monheimer Firma Hama gibt bei der IFA eine Kooperation mit dem Lautsprecher-Hersteller Canton bekannt und wertet die Messe als Erfolg.

Die Monheimer Firma Hama war bei der Messe IFA in Berlin wieder mit einem großen Stand vertreten. Im Rahmen der Ausstellung gab das Zubehör-Unternehmen eine Kooperation mit einem Unterhaltungselektronik-Hersteller bekannt.

Vor 99 Jahren fand in Berlin die erste Internationale Funkausstellung (IFA) statt. Sie gilt seither im In- und Ausland als wichtigste Messe rund um Unterhaltungselektronik. Hama besteht seit 100 Jahren und ist seit 1983, also exakt seit 40 Jahren, einer der großen Aussteller. Das Unternehmen sieht sich laut Pressemitteilung damit als fester Bestandteil der IFA.

Hama hat auf der IFA einen 1200 Quadratmeter großen Stand

Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg habe Hama die vielfältigen Technologie-Entwicklungen der Branche mit ergänzendem und für den Verbraucher wichtigen Zubehör begleitet. Für die diesjährige Messe zieht die Firma eine positive Bilanz. Auf dem rund 1200 Quadratmeter großen Stand sei dem internationalen Fachhandel die immense Bandbreite der Sortimente und Produkte präsentiert worden. Neben dem traditionell wichtigen TV-Zubehör mit Fernbedienungen, Wandhalterungen und Anschlusskabeln, habe man beispielsweise neue Fitnessuhren, Handyzubehör und WLAN-basierte Produkte für das smarte Zuhause vorgeführt.

Hama arbeitet jetzt auch mit dem Lautsprecher-Hersteller Canton zusammen. Der entwickelt seine Produkte seit 1972 in Deutschland. Im Oktober kommen zwei Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt. Damit wolle man den mobilen Trend im Fokus haben und eine jüngere Zielgruppe ansprechen. (AZ)