Kunsthandwerkmarkt und viele Aktionen in Monheim

Die Stadt Monheim hat für Sonntag, 5. Mai, ein Programm zusammengestellt. Auch Ausstellungen und Live-Musik gehören dazu.

Die Stadt Monheim veranstaltet am verkaufsoffenen Sonntag, 5. Mai, zusammen mit der ProGeMo (Vereinigung für Gewerbe und Handel in Monheim) von 11 bis 17 Uhr den Kunsthandwerkmarkt. Bei der sechsten Auflage präsentieren 50 Aussteller ihre handgefertigten Erzeugnisse in der historischen Innenstadt. Einige der Kunsthandwerker stellen live vor Ort Ihre Fertigkeiten zur Schau.

Für Kinder stehen ein Karussell und eine Hüpfburg bereit. Auf dem Marktgelände vertreten ist die AOK mit Tipps zu Ernährung und Gesundheit. Am Stand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) werden kleine Fahrrad-Checks durchgeführt, es gibt Beratung rund ums Thema Radeln und die Tourangebote. Im ehemaligen Schlecker-Gebäude stellt Andreas Walda einige seiner handgefertigten Schnitzer-Arbeiten aus. Ebenso findet dort während der Marktzeit ein (Haus-)Flohmarkt statt.

Im Kreuzwirt in Monheim sind Gemälde ausgestellt

Zusätzlich zu den verschiedenen Ausstellern präsentieren auch Künstler ihre Werke: Gerlinde Berger aus Flotzheim zeigt eine Auswahl ihrer Arbeiten im Haus des Gastes. Dort präsentiert auch Elisa Döbler aus Itzing zum ersten Mal ihre großformatigen Gemälde aus Acryl- und Ölfarben. Im Kreuzwirt-Foyer zeigt Karl Heinz Kragler aus Stadtbergen seine Acryl- und Airbrush-Bilder – in der Hauptsache Pop-Art und Disney. Die Pfarr- und Stadtbücherei Monheim organisiert einen großen Bücherflohmarkt im Kreuzwirt.

Im Kreuzwirt-Innenhof gibt es ein Programm aus Musik und Literatur. Von 11. bis 17 Uhr spielen verschiedene Musikanten live auf. Mit dabei sind Eva-Maria Kirschner, die Gruppe Ohrenschmaus, das Jugendensemble sowie die Stadtkapelle Monheim. Der Autorenclub Donau-Ries ist mit der „Roten Bank“ zu Gast. Regionale Autoren tragen in kurzen Lesungen ihre heiteren wie auch nachdenklichen Geschichten vor. Als regionale Autoren lesen am Marktsonntag: Peter Urban, Matthias Küffner, Petra Quaiser, Wolfgang Rüster, Sissy Lang und Harry Braun.

Die LAG Monheimer Alb - Altmühl/Jura informiert in ihrer Geschäftsstelle

Um 13 Uhr öffnet die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Monheimer Alb – Altmühl/Jura die Türen ihrer neuen Geschäftsstelle im Nebengebäude des Rathauses (Zugang über den Innenhof). Die LAG ist eine Partnerschaft zwischen 17 Kommunen sowie wirtschaftlich und sozial engagierten Akteuren in der Region. Sie entscheidet, welche Projekte der lokalen Entwicklungsstrategie dienen und über das europäische Leader-Förderprogramm gefördert werden können. Es gibt etliche Mitmachaktionen und Informationen über Projekte und Fördermöglichkeiten.

Stadtführungen in Monheimer Altstadt und Überblick über Freizeitangebote

Erstmals werden auch Stadtführungen am Marktsonntag angeboten. Um 13.30 und 15.30 Uhr begibt sich Rainer Keßler auf eine je einstündige Rundtour durch die Monheimer Innenstadt und besucht sehenswerte und geschichtsträchtige Gebäude und Plätze. Treffpunkt ist jeweils vor dem Juraschneck-Brunnen am Haus des Gastes (kleiner Obolus von 2 Euro pro Teilnehmer – begrenzte Teilnehmerzahl, maximal 20 Personen). Die Tourist-Info der Stadt Monheim im Schindlerhaus ist von 13 bis 17.00 Uhr geöffnet. Das neue Prospektmaterial der Saison 2024 zum Radeln und Wandern sowie Führungs- und Freizeitangebote der Monheimer Alb, des Naturparks Altmühltal sowie des Ferienlands Donauries und und des Geopark Ries sind dort erhältlich. (AZ)