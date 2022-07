Monheimer Stadträte wollen Tempo 30 in der Jahnstraße

Plus Anwohner der Jahnstraße in Monheim beschweren sich über zunehmende Verkehrsbelastung. Darauf reagiert jetzt der Stadtrat.

Immer wieder hatten in jüngerer Vergangenheit die Anwohnerinnen und Anwohner der Jahnstraße in Monheim auf den aus ihrer Sicht zunehmenden und lautstarken Verkehr aufmerksam gemacht. Deshalb wurde dort dauerhaft ein Messgerät angebracht, deren Anzeige die Verkehrsteilnehmer unmittelbar mit ihrer Geschwindigkeit konfrontiert. Zudem fand eine Verkehrszählung statt. Nun beschäftigte sich der Stadtrat mit dem Thema - und fasste einen Beschluss.