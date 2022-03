Der Todesfahrer von Monheim wird wegen Mordes angeklagt

Plus Zunächst sieht im April 2021 nahe Monheim alles nach einem schrecklichen Unfall aus. Dann kommt ein Mordverdacht auf. Das haben die Ermittlungen ergeben.

Knapp elf Monate nach dem verhängnisvollen Zusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching hat die Staatsanwaltschaft Augsburg die Ermittlungen gegen zwei junge Männer abgeschlossen. Was zunächst nach einem tödlichen Verkehrsunfall aussah, entwickelte sich zu einem in der Region bislang einmaligen Kriminalfall. Es geht um Raserei mit tödlichen Folgen, aber auch um Drogen. Gegen den 27-Jährigen, der die Karambolage verursachte, hat die Behörde nun Anklage wegen Mordes erhoben. Schwer wiegt auch der Vorwurf gegen den Beifahrer. Der muss sich nun voraussichtlich wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht verantworten.