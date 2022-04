Monheim

vor 51 Min.

Stadt Monheim soll jedes Jahr eine große Straße sanieren

Plus Die Vertreter der Fraktionen im Monheimer Stadtrat begründen die Investitionen, die in diesem Jahr zu höheren Schulden führen. Was die Kommune so alles leistet.

Von Thomas Unflath

Geschlossen haben die Mitglieder aller vier Fraktionen im Monheimer Stadtrat für den Haushalt 2022 gestimmt. Die Sprecher erläuterten in den Stellungnahmen ihre Sicht auf die finanzielle Lage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen