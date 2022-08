Autofahrer aufgepasst: Die Staatsstraße bei Monheim ist jetzt eine Baustelle

Plus Die Bauarbeiten auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching laufen auf vollen Touren. Neue Pläne gibt es für den Geh- und Radweg in Blossenau.

Nur wenige Tage nach dem Start der Bauarbeiten auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching hat sich bereits einiges getan. Der Asphalt ist abgefräst und größere Mengen Erdreich sind abgetragen. Weil die Straße gesperrt ist, müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer größere Umwege in Kauf nehmen. Derweil werden die Pläne für den zweiten Bauabschnitt im Bereich Blossenau gerade geändert.