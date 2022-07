Pferdeschänder vergeht sich an Stute in Mündling

In Mündling hat ein Tierquäler sein Unwesen getrieben und ein Pferd schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Mündling ein Pferd misshandelt und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei gelangte der Täter wohl über das geschlossene elektrische Tor auf das Anwesen in der Westenstraße. Im Stall begab er sich zu einer elfjährigen Holsteiner Stute, die in einer Box stand. Dies geschah in der Nacht von Freitag und/oder in der Nacht auf Samstag zwischen 20 und 5 Uhr. Der Unbekannte schnitt dem Pferd die Mähne ab und brannte die Schweifhaare am Körper des Tiers ab. Zudem führte der Tierschänder einen scharfen Gegenstand in das Geschlechtsteil der Stute ein. Diese erlitt Schnitt- und Schürfverletzungen.

Tierschänder in Mündling: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei wertet momentan Spuren aus und ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)