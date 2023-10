Brandschutzwoche: 140 Einsatzkräfte üben für den Ernstfall

Bei einer Großübung in Münster kamen elf Feuerwehr zusammen, um gemeinsam nach zwölf Vermissten zu suchen und einen simulierten Brand zu löschen.

Die Feuerwehr aus Münster hat im Rahmen der Brandschutzwoche gemeinsam mit zehn weiteren Feuerwehren aus dem Umkreis eine Großübung mit Personenrettung im örtlichen Gärtnereibetrieb Hartmann durchgeführt. In den vier Übungsabschnitte arbeiteten die rund 140 Einsatzkräfte ihre zugeteilten Aufgaben ab.

Die Löschwasserversorgung über das Wasserauffangbecken sowie aus den zahlreichen Zisternen der Gärtnerei wurde zügig von den Feuerwehren aus Wallerdorf, Wächtering, Sallach, Bergendorf und Holzheim zum Brandort aufgebaut. Die Riegelstellung zu dem angrenzenden Betriebsbereich wurde von den Feuerwehren aus Etting und Bayerdilling erstellt.

Großübung in Münster: Zwölf Vermisste mussten gesucht werden

Mit schwerem Atemschutz durchkämmten die Männer und Frauen der Feuerwehren Münster, Riedheim-Stadel, Gempfing-Überacker und Holzheim den gesamten Wohnkomplex nach den vermissten Personen und brachten diese anschließend zu Fuß oder mit Tragen zur zentralen Verletztensammelstelle. Die Feuerwehr aus Pessenburgheim mit Unterstützung weiterer Kräfte übernahm die Betreuung der geretteten Personen bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. Nach der vollständigen Rettung der zwölf vermissten Personen sowie der Brandbekämpfung im Küchenbereich des Arbeiterwohnheimes wurde die Übung erfolgreich abgeschlossen.

Kreisbrandmeister Manuel Stangl, Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer und Oberlöschmeister Markus Stuber überwachten die Großübung und waren bei der anschließenden Nachbesprechung mit der Leistung der beteiligten Wehren zufrieden. Die Zusammenarbeit der insgesamt elf Feuerwehren mit ihren rund 140 Einsatzkräften aus dem Lechgebiet habe gut funktioniert und verdiene Lob, so die Beobachter.

Was hier eine gut durchgeführte Übung der Feuerwehren war, werde hoffentlich nie zum Ernstfall, so der örtliche Bürgermeister Jürgen Raab, der sich ebenfalls ein Bild von der Übung in seiner Gemeinde machte. Im Anschluss gab die Gärtnerei Hartmann Einblicke in den Gartenbaubetrieb in Münster. Kommandant Manuel Stangl dankte der Familie Hartmann für das bereitgestellte Übungsobjekt sowie für die Verpflegung der teilgenommenen Kräfte. (AZ)