Niederschönenfeld

vor 53 Min.

Beide Linden werden Opfer der Säge

Plus Hohe Pflegekosten wären zu erwarten gewesen bei den Bäumen an der Felheimer Straße in Niederschönenfeld. In einer Ratssitzung mussten die Argumente genau abgewogen werden.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Die finale Entscheidung ist gefallen: Mit sieben zu fünf Stimmen hat sich der Gemeinderat am Montag entschlossen, beide Linden an der Feldheimer Hauptstraße zu beseitigen und durch junge Pflanzen zu ersetzen. Bereits am 6. März hatte das Gremium seine Entscheidung aus dem Vorjahr zur Fällung bezüglich des südlichen Baumes bestätigt und eine Schalltomografie für den nördlichen Baum in Auftrag gegeben. Die Bewertung durch die Firma Baumsicht ergab, dass in der oberen und mittleren Ebene rund 20 Prozent von einer Fäule betroffen sind, im unteren Bereich nur drei Prozent.

„Die Bruchsicherheit ist derzeit in den untersuchten Bereichen gewährleistet“, heißt es, und weiter: „Zusammenfassend ergab die Untersuchung keine nennenswerten Defekte in den untersuchten Ebenen. Derzeit sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. Eine erneute Untersuchung ist in etwa drei Jahren zu empfehlen.“ Das „Aber“ steckt im Kurzgutachten des Baumpflegebetriebes Schröppel vom Dezember 2021. Es wird davon ausgegangen, dass das Fällen des südlichen Baumes eine nachteilige Wirkung auf den vitaleren nördlichen Baum wegen der dann ungünstigen Windlast hat.

