Feldheimer Bäume gefällt: Neue Linden werden gepflanzt

Am südlichen Baum war das gesunde Holz stellenweise nur noch zehn Zentimeter stark, sagt der Bürgermeister.

Erster Bürgermeister Stefan Roßkopf ist in doppeltem Sinn erleichtert. Zum einen hat der Gemeinderat der Fällung beider Linden in der Feldheimer Hauptstraße zugestimmt, die dann drei Tage später bereits vorgenommen wurde. Zum anderen hat sich das Ausmaß der Schädigung bestätigt, so das Gemeindeoberhaupt. „Die beiden Fachleute des beauftragten Unternehmens haben mir bestätigt, dass es höchste Zeit war, den südlichen Baum zu entfernen. Es wäre fahrlässig gewesen, ihn länger an der vielbefahrenen Kreisstraße stehen zu lassen.“ Stellenweise sei das gesunde Holz nur noch zehn Zentimeter stark gewesen. Als Bürgermeister sei er zusammen mit dem Baumgutachter letztlich für die Sicherheit verantwortlich.

Ob der nördliche Baum stehen bleiben kann, wurde seit mehr als einem Jahr – unter anderem in der Bürgerversammlung –diskutiert. Wegen der ihn allein treffenden Windlast und aus Sicherheitsgründen hatte sich der Gemeinderat mit sieben zu fünf Stimmen auch für seine Beseitigung entschieden. „Alles richtig gemacht“, sei ihm nun vom Forstunternehmen auch für den nördlichen Baum bescheinigt worden, so Bürgermeister Roßkopf. Die weit über die Straße und in das Privatgrundstück ragenden Äste seien deutlich sichtbar krank gewesen.

Zwei junge Linden werden nachgepflanzt

Gelagert sind die zerlegten Bäume unmittelbar am Ortsrand im Lindenweg. Ob dieser Weg vor rund einem halben Jahrhundert nach den beiden Bäumen benannt wurde, ist zwar nicht gesichert. Beschlossen ist jedenfalls vom Gemeinderat, dass zwei junge Linden nachgepflanzt werden. Dies soll noch im Winter-Halbjahr geschehen, so Bürgermeister Roßkopf. Demnächst werden bereits die massiven Wurzelstöcke abgefräst.