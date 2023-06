Orgelklänge in Niederschönenfeld: der Weg von der Taste bis zur Pfeife

Im Workshop-Konzert erklären Hans-Wolfgang Theobald und Matthias Wagner an der Niederschönenfelder Prescher-Orgel, wie das Instrument funktioniert. Klare Erkenntnis: Ohne Wind geht gar nichts.

Wie funktioniert eine Orgel? Was passiert da im Instrument, dass am Ende jene ganz besonderen, festlichen Töne aus den Pfeifen kommen? - Spannende Fragen wie diese wurden beim Workshop-Konzert in der Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt in Niederschönenfeld den 40 Teilnehmern beantwortet. Hans-Wolfgang Theobald und Matthias Wagner, der ehemalige und der derzeitige Leiter der Abteilung Restauration der Orgelbaufirma Klais aus Bonn, waren gekommen, um solche Themen zu erläutern.

Zur Begrüßung spielte Wagner die Toccata mit Fuge in B von Johann Pachelbel, der zur Entstehungszeit (1683) der Niederschönenfelder Orgel in Nürnberg komponiert und gearbeitet hat. Theobald ging kurz auf die Geschichte des einzigartigen Instruments und die in den vergangenen mehr als drei Jahrhunderten daran vorgenommenen Veränderungen, Umbauten und Anpassungen an den Zeitgeist ein. Zur konkreten Erklärung der Orgel und der 2019 vollendeten historischen Restaurierung begab man sich auf die Empore. Dort fanden die Zuhörer ein offenes Orgelgehäuse vor, aus dem unter anderem Pfeifen, Abstrakten, ein großer Blasebalg, Wellenbretter und eine komplexe Mechanik herausschauten.

Am Blasebalg wurde händisch Luft erzeugt, um die Orgel zu betreiben

Das erste Hörbeispiel wurde mit „Wind“ gespielt, der zur Veranschaulichung, wie früher üblich, durch händisches Aufpumpen der Balg-Anlage erzeugt wurde – anstrengend und bei Weitem nicht so konstant wie durch den heute genutzten Motor. Damit war auch schon das erste und wichtigste Merkmal der Orgel durch Theobald erklärt: „Ohne Wind geht bei der Orgel gar nichts.“

Kenntnisreich, mitunter spitzfindig, ja witzig, erklärten sodann die beiden Orgelbauer den Weg von der Taste zur Pfeife, an dessen Ende ein Ventil den Wind freigibt, der die Pfeife zum Tönen bringt. Mehrere Pfeifen ergeben ein Register, eine Anzahl von Registern unterschiedlichen Einzelklangs ein Klangbild, so die Theorie. Was das in der Praxis heißt, wurde im Spiel von den beiden Referenten erläutert. Beginnend mit einer Melodie, die wie eine Gesangsstimme aus nur einem Register kam, wurde sukzessive Register um Register hinzugeschaltet, die sich in Summe zu einem unendlich farbigen, an Nuancen reichen Klangbild addierten, das die Orgelempore beben ließ und den Kirchenraum vollends ausfüllte. Redensarten wie „alle Register ziehen“ oder „aus dem Vollen schöpfen“ wurden somit sinnlich wahrnehmbar.

Die Grundstimmung der restaurierten Orgel ist eine andere als heute üblich: Die Intervalle zwischen den Tönen sind rein – heute hingegen „temperiert“, was mit „verstetigt“ umschrieben werden kann, so die Experten. Dies hat zur Folge, dass verschiedene Tonarten – im Wesentlichen die mit wenigen Vorzeichen – auf der historischen Orgel klar und rein klingen, andere wiederum, vornehmlich die mit drei und mehr Vorzeichen, schon fast dissonant. Mit den Tiento de falsas, den falschen Tönen, von Juan Cabanilles (1644–1712) wurde dies eingängig untermalt. Die Wirkung der Beispiele war in den Gesichtern der Zuhörer ablesbar: freudiges Lächeln bei den reinen Tonarten, ein verzerrtes Gesicht mit Kopfschütteln bei den dissonanten Klängen.

Was sind Prospekte? Was die Spieltische?

Eine Besonderheit des Orgelgehäuses, die dem „normalen Gottesdienstbesucher“ verborgen bleibt, ist laut Theobald und Wagner bedeutungsvoll: Die Orgel hat zwei „Prospekte“ und zwei Spieltische. Das heißt, dass die Orgel neben der prachtvoll verzierten Vorderseite eine ebenso ansehnliche Rückseite hat, mit einer eigenen Klaviatur, dem zweiten Spieltisch. Die Erklärung hierfür sind die Nonnen des früheren Klosters Niederschönenfeld, die nicht im Kirchenraum, sondern im Bereich hinter der Orgel am Gottesdienst teilnahmen, dort auch sangen und dabei vom hinteren Spieltisch aus begleitet wurden. Zu Zeiten des Konvents ragte die Orgelempore rund zehn Meter weiter ins Kirchenschiff und die Orgel stand entsprechend näher zum Altar. Der sich dabei ergebende Raum war ausschließlich für die Nonnen vorgesehen.

Aus den Flores de Musica, einer anonymen Sammlung, entstanden um 1706, wurden noch mehrere wohlklingende, facettenreiche Stücke aus der Entstehungszeit der Orgel zu Gehör gebracht. Zum Abschluss sangen die beeindruckten Teilnehmer das „Großer Gott, wir loben Dich“, begleitet von der Orgel, die dazu sehr variabel und dem Ausdruck diese Liedes entsprechend registriert wurde. (AZ)