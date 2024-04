Auffahrunfall an Ampel in Nordheim: Polizei sucht Zeugen

In Nordheim kommt es an der Ampel zu einem Unfall. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben.

Nach einem Auffahrunfall an der Ampel in der Rainer Straße in Nordheim sucht die Polizei nach Zeugen. Zu der Karambolage, die am Dienstag um 10.43 Uhr passierte, machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben.

Nach ersten Erkenntnissen hielt eine 70-Jährige mit ihrem Auto an der roten Ampel an. Ein 45-Jähriger, der nachfolgte, bemerkte dies wohl zu spät und prallte in das Heck des vorderen Wagens. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Mann an, die Rentnerin habe ihren Pkw zurückgesetzt und sei gegen den hinteren Wagen gekracht. Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, soll sich bei der Inspektion in Donauwörth melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)