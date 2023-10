Schmuck aus Wohnhaus von Rentnerin in Oberndorf gestohlen

In Oberndorf wurde am vergangenen Montag eine Rentnerin beklaut. Sie bemerkte den Vorfall jedoch erst einige Tage danach.

Am Montag ist aus dem Wohnhaus einer 81-Jährigen in Oberndorf Schmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen worden. Die Tat hatte sich in der Rainer Straße abgespielt. Die Geschädigte stellte den Verlust allerdings erst am Freitag fest. Sie wurde zur Tatzeit von einem unbekannten, laut Polizei südländisch aussehenden Täter im Hof des Anwesens in ein Gespräch verwickelt, während sein Komplize unbemerkt im Haus der Witwe zwei Halsketten und drei Ringe aus Gold an sich nahm. Hinweise werden bei der Polizei Rain unter 09090/7007-0 entgegengenommen. (AZ)