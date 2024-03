Kies auf Straße: Motorradfahrer stürzt bei Oppersthofen

Ein 45-Jähriger verunglückt mit seinem Motorrad nahe Oppertshofen. Der Mann verletzt sich.

Seit dem 1. März sind auf den Straßen der Region wieder vermehrt Motorradfahrer unterwegs. Prompt kam es am Samstag zu einem ersten Unfall. Der geschah nahe Oppertshofen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Motorrad um 17.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Reichertsweiler und Oppertshofen. An der Kreuzung am Sportplatz kam der Mann mit seiner Maschine ins Rutschen und stürzte. Mutmaßliche Ursache dafür war der Polizei zufolge Kies auf der Fahrbahn.

Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der 45-Jährige erlitt Schürfwunden an der linken Schulter und am linken Knie. Der Rettungsdienst brachte das Opfer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. (AZ)