Diebe werden im Eierhäuschen erwischt

Drei junge Männer wollen die Kasse in einem Eierhaus in Otting klauen, werden jedoch ertappt.

Drei junge Männer sind am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Einbruch in ein Eierhäuschen vor einem landwirtschaftlichen Anwesen in Otting beobachtet worden. Einer der drei versuchte laut Polizeibericht, mit einem Hebelwerkzeug eine im Innern des Häuschens fest installierte Geldkassette wegzubrechen. Zeugen hielten das Trio im Alter von 20, 20 und 23 bis zum Eintreffen mehrerer Polizeistreifen fest. Die Beamten konnten bei einer Durchsuchung mehrere Aufbruchwerkzeuge finden. Der Vater zweier Tatverdächtiger wartete mit seinem Auto in Tatortnähe. Eine Tatbeteiligung wird aktuell geprüft. Es gab eine Anzeige gegen das aus dem angrenzenden Mittelfranken stammende Trio wegen Verdachts auf einen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (AZ)