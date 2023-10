Zwielichtige Gestalten am Eierhaus in Otting haben einiges auf dem Kerbholz

Anwohner halten drei verdächtige Burschen fest, bis die Polizei kommt. Die Beamten finden bei ihren Ermittlungen einiges heraus.

Zwielichtige Gestalten trieben sich am Donnerstag gegen 22 Uhr am Eier-Verkaufshäuschen in Otting herum und wurden dort von Anwohnern auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt. Die Zeugen verständigten die Polizei und hielten das renitente Trio bis zum Eintreffen einer Streife fest, deren Beamte dann feststellten, dass die Burschen gleich mehrere Straftaten auf dem Kerbholz hatten. Bei einer Durchsuchung der drei Jugendlichen (13, 14 und 15 Jahre) fand die Polizei mehre hundert Euro Bargeld, von denen jedoch nur ein kleiner Teil als mutmaßliche Diebstahlsumme nachgewiesen werden konnte. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich allerdings auch noch heraus, dass die Burschen zuvor am Donauwörther Bahnhof lautstark randaliert hatten und über die Bahngleise gelaufen waren. Dort waren gegen 21 Uhr bereits mehrere Meldungen bei der Polizei eingegangen. Zudem haben die drei Jugendlichen mutmaßlich vom Fahrradabstellplatz neben dem Donauwörther Bahnhofsgebäude drei Fahrräder gestohlen, die sie anschließend sofort mit Sprühfarbe umlackierten. Die Beamten stellten die mitgeführten Räder, unter anderem ein Cube Reaction (ursprünglich weiß) sowie ein Access Sandee (ursprünglich grün) sicher. Alle drei Burschen waren alkoholisiert (0,2 bis 0,8 Promille). Polizeilicherseits wurde gegen die drei jeweils ein Strafverfahren wegen Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls sowie weiterer Delikte eingeleitet. Tatzeugen sowie die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der ermittelnden Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)