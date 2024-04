Pessenburgheim

Der Maibaum und die Feier gehören seit 100 Jahren zum Dorf

Plus Pessenburgheim feiert ein Jubiläum – Alle Generationen sind dabei.

Von Adalbert Riehl

Ob der Maibaum-Brauch in die vorchristliche Zeit zurückgeht, darüber streiten sich die Gelehrten. 1224 ist ein Maibaum in Aachen belegt, seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist er in Bayern nachweisbar. Gepflegt wird der Brauch in unterschiedlicher Form in Teilen Mittel- und Nordeuropas. Trotz langer Tradition sind Fotos die ältesten Belege im ländlichen Raum.

Das genau 100 Jahre alte Bild der Maifeier im Holzheimer Ortsteil Pessenburgheim ist da eine Rarität. Am 1. Mai lädt die Freiwillige Feuerwehr Pessenburgheim für 11 Uhr zur Jubiläumsfeier in die Ortsmitte ein, mit traditionellem Maitanz und Präsentation der Historie. Nach altbayerischer Tradition wird ein „geschnürter“ (bemalter) Stamm mit einer Spirale in den Farben Weiß und Blau aufgestellt.

