Die Firma JR Farm weiht eine neue Logistikhalle ein

Eine neue Logistikhalle kennzeichnet die Entwicklung der JR Farm in Pessenburgheim. Im Bild: die Geschäftsführer Jakob Ruisinger (links) und Stefan Ruisinger.

Plus Der Tierfutterhersteller JR Farm in Pessenburgheim liefert seine Produkte in 35 Länder. Das Wachstum des Unternehmens macht ein Neubau-Projekt nötig.

Von Helmut Bissinger

Angefangen hat alles mit Kühen und Schweinen, nun stehen vornehmlich Hunde und Katzen im Blickfeld. Aus einer Landwirtschaft hat Jakob Ruisinger mit viel Elan, aber auch unternehmerischem Geschick in Pessenburgheim eine weltweit agierende Marke auf dem Kleintierfutter-Sektor entwickelt: Die JR Farm produziert in dem Dorf mehr als 600 Produkte. Zuletzt platzte die Firma aus allen Nähten. Deshalb verwirklichte das Unternehmen ein Projekt.

Die Firma JR Farm investierte damit kräftig in die Zukunft. Der ohnehin schon das Ortsbild prägende Produktionsstraße im Gewerbegebiet wurde eine 5700 Quadratmeter große Logistikhalle angegliedert. „Eine gewaltige Leistung“, anerkannte Landrat Stefan Rößle, der sich „überwältigt“ vom Wachstum der Firma mit ihren mittlerweile knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigte. Man bräuchte mehr Unternehmerfamilien wie die Ruisingers im Lande. „Sie sind ein Beispiel für Optimismus“, rief er Herta, Jakob und Sohn Stefan Ruisinger im Anschluss zu, nachdem Dekan Mathias Biberthaler Gottes Segen für das Gebäude erbeten hatte.

