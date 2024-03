Rain

vor 33 Min.

Beim "One-Night-Stand" in Rain begeistern junge Künstler

Plus Der 24-jährige Rainer Maxímilian Dußmann macht mittlerweile fast jährlich eine Kunstausstellung in der Region. Dieses Mal waren Künstler aus Dresden mit dabei.

Von Fabian Kapfer

Es sind rund 70 Gäste um kurz vor 18 Uhr in der ehemaligen Galerie in der Rainer Hauptstraße. Viele halten ein Getränk in der Hand, diskutieren miteinander und stehen in Grüppchen vor einzelnen Bildern. Sie betrachten Bilder der Ausstellung "One-Night-Stand", in der vier junge Künstler am Samstag schon seit 15 Uhr ausstellen. Der gebürtige Rainer Maximilian Dußmann ist einer der Aussteller an diesem Samstag und hat auch Verstärkung mitgebracht. Linus Lenkeit, Paul Decker und Stanislaw Heinzel haben sich mit ihren Werken ebenfalls mit auf den Weg in die Blumenstadt gemacht. Alle studieren gemeinsam an der Hochschule für bildende Künste in Dresden. Und auch für ein ansprechendes Programm haben sie bis 22 Uhr gesorgt.

Dresdner Studenten haben unterschiedliche künstlerische Ansätze

Bei einem Rundgang durch den Raum der Ausstellung wird rasch deutlich, dass hier mehrere Künstler ihre Werke zeigen. Dußmann nimmt sich immer wieder Zeit, um den Besucherinnen und Besuchern paar Takte zur Ausstellung zu sagen: "Uns vereint, dass wir alle figürlich arbeiten. Ich wahrscheinlich noch am wenigsten von uns. Stanislaw Heinzel arbeitet zum Beispiel sehr viel mit harten Kontrasten und verwendet wenig Farben." Dort stechen rasch die Bilder der Skispringer ins Auge, die mit zwei Farben gestaltet wurden. Es seien Werke, die fast einem Scherenschnitt gleichen würden, erklärt der 24-Jährige. Lenkeits Werkeheben sich dagegen durch deutlich mehr Farben hervor - es zeigt sich ein Mix aus Abstraktion und Figuration.

