Rain

06:00 Uhr

Das ändert sich beim Stadtfest in Rain

Plus Wenn traditionell am zweiten Juliwochenende die Rainer Innenstadt zur Partymeile wird, kommen Tausende von Menschen. Der Festausschuss machte sich jetzt Gedanken, was bleibt und was anders werden soll.

Von Barbara Würmseher

Es gilt mit Abstand als das beliebteste Fest in der Region - zumindest wenn es nach dem Abstimmungsergebnis unserer Leserinnen und Leser von 2023 geht: das Stadtfest in Rain, bei dem sich regelmäßig an jedem zweiten Juli-Wochenende Haupt- und Schlossstraße in eine pulsierende Partymeile verwandeln. Die Lechstadt zieht an zwei Tagen Tausende von Menschen an, die auch von auswärts kommen und den Trubel zwischen kulinarischen Ständen, kulturellen Darbietungen und Begegnungen genießen.

Nun standen Programm und Rahmenbedingungen wieder einmal auf dem Prüfstand. Wie üblich blickte der Kultur- und Festausschuss des Stadtrats auf das vergangene Stadtfest zurück, zog Bilanz und zurrte die Regeln für das kommende fest. Es wird das 43. sein. Bewährtes wird bleiben, so beschloss der Ausschuss, es wird aber auch Neuerungen geben.

