Das Blumenhotel in Rain ist bereit für Geflüchtete aus der Ukraine

Plus Die ersten 50 Ukraine-Flüchtlinge werden im einstigen Vier-Sterne-Haus der Firma Dehner einquartiert. Insgesamt stehen 198 Betten zu Verfügung.

Von Barbara Würmseher

Früher Luxushotel - jetzt Notunterkunft: Das Dehner-Blumenhotel in Rain bekommt nach der überraschenden Schließung im Juni 2021 nun vorübergehend eine neue Nutzung. In den Zimmern werden schon sehr bald Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einziehen. Die Vorbereitungen dafür sind getroffen. Die Firma Dehner erklärt gegenüber unserer Redaktion, wie es zu diesem Schritt kam und was jetzt in dem Haus passiert.

