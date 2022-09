Rain

Die alte Stadtapotheke in Rain soll zur Asylunterkunft werden

Plus Das historische Gebäude im Stadtzentrum steht seit Jahren leer. Jetzt sollen dort 25 Geflüchtete sollen unterkommen, wenn es nach den Plänen des Eigentümers geht.

Von Barbara Würmseher

Die Flüchtlingsströme aus krisengebeutelten Staaten nach Deutschland gehen unvermindert weiter und so erreichen uns auch im Landkreis nach wie vor nicht nur Bilder aus Kriegsgebieten, sondern auch Menschen auf der Flucht. Die Ausländerbehörde am Landratsamt sucht deshalb nach wie vor intensiv nach Möglichkeiten, Unterkünfte anzumieten. Während sich die Situation bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine in der Region deutlich entspannt hat, seit diese entweder Wohnungen gefunden haben, auf andere Landkreise und Bundesländer umverteilt wurden oder in ihre Heimat zurückgegangen sind, erreichen vor allem Menschen aus Afghanistan den Donau-Ries-Kreis. Die Behörde appelliert an die Bevölkerung, weitere geeignete Immobilien zu melden.

