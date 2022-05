E-Bike-Dieb wird in Rain auf frischer Tat ertappt

Bei dem Versuch, ein E-Bike zu stehlen, hat sich ein Einbrecher in Rain ungeschickt angestellt. Den Schaden, den er hinterlassen hat, betrifft nicht das Zweirad.

In Rain ist am Mittwochabend ein Einbrecher in eine Garage eingebrochen und hat versucht, ein Elektrofahrrad zu stehlen. Der Täter scheiterte aber dabei. Laut der Polizei zog er gegen 23.10 Uhr gewaltsam an einem verschlossenen Garagentor in der Vinzenz-Lachner-Straße und öffnete es dadurch. Die Besitzerin der Garage wurde durch den Lärm, den der Einbrecher verursacht hatte, geweckt und sah diesen von ihrem Fenster aus mit ihrem E-Bike.

Der Dieb flieht in Rain auf seinem mitgebrachten Fahrrad

Die Frau rannte auf die Straße und sprach den Täter an. Dieser ließ ihr Fahrrad, das er bereits aus der Garage geschoben hatte, liegen und floh auf seinem mitgebrachten Fahrrad. Bei dem Versuch, das E-Bike zu stehlen, zerkratzte er das Auto der Besitzerin und verursachte damit einen Schaden von 1000 Euro. (AZ)