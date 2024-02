Illegale Spritztour auf Motorroller: Anzeigen gegen Brüder

Die Polizei kontrolliert in Rain zwei junge Männer, die mit einem Roller unterwegs sind. Das hat Folgen.

Die Polizei hat in Rain zwei Brüder bei einer illegalen Spritztour auf einem Motorroller erwischt. Am Sonntagnachmittag fuhren die beiden jungen Männer im Alter von 22 und 28 Jahren auf dem Roller in der Donauwörther Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Ältere, der das Zweirad lenkte, keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er besucht derzeit eine Fahrschule, so die Polizei.

Der 22-Jährige wusste nach Erkenntnissen der Gesetzeshüter davon und ließ trotzdem zu, dass sein Bruder den Roller benutzte. Gegen den 28-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gleiches gilt für den Halter der Maschine, der sich wegen des Verdachts des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. (AZ)