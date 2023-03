Jazz aus der "guten alten Zeit" ist im Rainer Schloss zu hören

Plus Wie Chris Hopkins und die Jazz Kangaroos im vollen Rainer Schlosssaal die Herzen verzauberte. Künstlerischer Anspruch und Entertainment gingen Hand in Hand.

Ein mitreißendes Konzert boten Chris Hopkins und die Jazz Kangaroos zur restlos ausverkauften Matinee im Rainer Schloss. Der amerikanische Wahl-Bochumer und Old-Time-Pianist sorgte mit seinen drei australischen Kollegen für glücklich lächelnde Gesichter bei der jüngsten Veranstaltung der Reihe Jazz in Rain-Kultur.