Rain

vor 18 Min.

Junge Ladendiebinnen füllen sich in Rain die Taschen

Eine 15- und eine 16-Jährige werden in einer Drogerie in Rain auf frischer Tat erwischt. Was das Duo gestohlen hat.

In einem Drogeriemarkt in Rain sind zwei junge Ladendiebinnen aufgeflogen. Die 15- und die 16-Jährige steckten sich laut Polizei am Donnerstagvormittag diverse Waren in die Taschen. Dies beobachtete das Personal. An der Kasse zahlen die Jugendlichen dann aber nur ein kleines Getränk. Die Diebinnen steckten sich in Rain verschiedene Produkte in die Taschen Es stellte sich heraus, dass die Täterinnen unter anderem Kosmetika, Modeschmuck und Sonnenbrillen stehlen wollten. Die Beute hatte einen Gesamtwert von etwa 225 Euro. Eine Streifenbesatzung nahm die Anzeige auf sowie die 15- und die 16-Jährige mit zur Inspektion. Dort holten die Erziehungsberechtigten die Jugendlichen ab. (AZ)

