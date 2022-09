Rain

vor 32 Min.

Kampagne bei Südzucker gestartet: Auch Zucker wird wohl teurer

Plus Im Südzucker-Werk in Rain startet am Dienstag die Kampagne. Die Zuckerproduktion ist energieintensiv, doch das ist nicht der einzige Grund für anstehende Preissteigerungen.

Von Thomas Hilgendorf

Die Stadt Rain ist nun - bei klarer Sicht - wieder von Weitem zu erkennen. An jenem dichten Dampf, der aus dem Südzucker-Werk aufsteigt. Ab Dienstag wird wieder kräftig produziert, also im wahrsten Sinne des Wortes Dampf gemacht. Jetzt beginnt die neue Kampagne. Sie hat es heuer allerdings im zweifachen Sinne etwas schwerer als in den Vorjahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen