Rain/Mertingen/Oberndorf

vor 34 Min.

Trinkwasserverbund Nördliches Lechtal soll gegründet werden

Plus Die Stadt Rain, die Gemeinde Mertingen und der Zweckverband Oberndorfer Gruppe haben gemeinsame Pläne, um im Ernstfall die Bürger weiter versorgen zu können.

Von Barbara Würmseher

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Krankheitserregende Keime gelangen in erhöhter Konzentration über das Stockerwasser - einen Bachlauf bei Unterpeiching - in die Trinkwasserbrunnen VI und VII der Stadt Rain, die daraufhin im schlimmsten Fall diese Brunnen schließen muss. Damit wäre die Wasserversorgung im Stadtgebiet zeitweise nur noch eingeschränkt möglich. Auch andere Situationen sind denkbar, in denen das kostbare Gut Trinkwasser plötzlich nicht mehr in gewohnter Weise zur Verfügung steht.

