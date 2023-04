Polizei erwischt Paar bei Blumen-Diebstahl an Gartencenter

Genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war die Polizei in Rain. Dort reißt eine Frau Tulpen aus einem Grünstreifen.

Durch Zufall hat die Polizei in Rain einen dreisten Diebstahl von Blumen beobachtet. Eine Streifenbesatzung hielt sich am Sonntagmittag im Bereich des großen Parkplatzes vor dem Dehner-Gartencenter auf. Dort tauchte ein Paar mit einem Auto auf. Der 57-Jährige, der am Steuer saß, hielt neben einem bepflanzten Grünstreifen an. Die Beifahrerin stieg aus, riss gezielt etwa 25 Tulpen aus dem Beet und setzte diese zu einem Strauß zusammen.

Dann stieg die 51-Jährige wieder in den Pkw. Das Paar fuhr zügig in Richtung Donauwörther Straße davon. Die Beamten folgten dem Wagen, hielt die Verdächtigen an, stellte die Blumen sicher und zeigten das Duo wegen Diebstahls an. (AZ)