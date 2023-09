Polizei schnappt gesuchten Straftäter: Zwei Beamte verletzt

In Rain verhaftet eine Streifenbesatzung einen gesuchten Straftäter. Der wehrt sich und hat eine Waffe bei sich.

Die Polizei hat am Mittwochmittag in Rain einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter geschnappt. Der Mann, der ein Messer bei sich hatte, leistete dabei Widerstand.

Eine Zivilstreife erkannte in der Feldheimer Straße den 24-Jährigen, der gesucht wurde. Als er die Beamten wahrnahm, flüchtete er in die Frankenstraße und konnte dort nach einer Verfolgung zu Fuß überwältigt und verhaftet werden. Dabei leistete der 24-Jährige laut Polizei "massiven körperlichen Widerstand". Die Beamten erlitten Verletzungen.

Festnahme in Rain: Der Mann hat ein Pfefferspray und ein Messer bei sich

Der junge Mann versuchte sogar, ein Pfefferspray gegen die Gesetzeshüter einzusetzen. An ein in der Brusttasche mitgeführtes Messer gelangte er glücklicherweise nicht mehr. Das Pfefferspray und das Messer wurden sichergestellt. Die Polizei lieferte den Straftäter in die Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld ein. "Dort darf er seine Haftstrafe verbüßen", heißt es im Pressebericht der Inspektion Rain. Hinsichtlich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. (AZ)