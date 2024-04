Rain

Proppenvoller Maimarkt in Rain

Der Maimarkt in Rain, gekoppelt mit Aktionen von "Wir aus Rain", entwickelte sich bei idealem Wetter zu einem Besuchermagneten.

Von Helmut Bissinger

Zu einem Marktsonntag gehören Fieranten, verkaufsoffene Geschäfte und ein Kinderkarussell. War’s das? „Das ist schon etwas, aber eigentlich zu wenig“, sagt Sandra Mayr von der Gütegemeinschaft „Wir aus Rain“. In ihr haben sich die Geschäftsinhaber der Tillystadt zusammengeschlossen. 60 Mitglieder zählt der Verband im Moment. In den letzten Monaten sind zehn neue Mitglieder dazugekommen. Die Vorsitzende des Zusammenschlusses sieht darin ein Signal, „dass unsere Aktivitäten wahrgenommen werden“.

Der Maimarkt in Rain, gekoppelt mit Aktionen von "Wir aus Rain", entwickelte sich gestern bei idealem Wetter zu einem Besuchermagneten. Foto: Helmut Bissinger

„Wir wollen die Jahrmärkte in der Stadt noch attraktiver machen“, gibt Mayr als Devise aus. Am Sonntag, beim Maimarkt, gab es eine Kostprobe, wie dies künftig aussehen soll. Traditionell boten die Fieranten entlang der Hauptstraße ihre Waren an: vom Gemüsehobel über andere Küchengeräte, Gewürzen und gebrannten Mandeln bis hin zum Besen. Weil gestern das Wetter direkt zum Bummel einlud, war der Andrang vom vormittäglichen Start weg groß.

