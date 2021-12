Stadtkapelle Rain: Sie ist eine der drei besten Deutschlands

Plus Die Stadtkapelle Rain hat seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Unter Kapellmeister Andreas Nagl bieten die Musikerinnen und Musiker höchste Qualität im Amateurbereich. Jetzt kommt eine neue, besondere Auszeichnung dazu.

Die Stadtkapelle Rain gehört deutschlandweit zu den drei Spitzen-Blasorchestern im Amateurbereich. Das ist seit Mittwochabend offiziell. Diese Einschätzung verwundert in unserer Region wohl niemanden, der die Konzerte mit Stadtkapellmeister Andreas Nagl schon erlebt hat. Doch nun gibt es die Bestätigung dieser Qualität und Leistung auch aus berufenem Munde: Die Musikerinnen und Musiker haben beim Deutschen Orchesterwettbewerb in ihrer Kategorie B1 (Blasorchester Erwachsene) mit dem bestmöglichen Prädikat "Hervorragend" abgeschnitten. Damit sind sie berechtigt, den Titel "Preisträger des Deutschen Orchesterwettbewerbs 2021" zu tragen.