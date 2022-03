Rain

Ihr Netzwerk wächst täglich: Wie die Ukrainehilfe in Rain abläuft

Plus Überall im Landkreis finden sich Ehrenamtliche, die sich für ukrainische Flüchtlinge engagieren. Eine der größten Gruppen ist in Rain. So sieht deren Arbeit aus.

Von Barbara Würmseher

Die Nachricht war gerade einmal zwei Tage alt, da kam in Rain eine Maschinerie in Gang, die seitdem auf Hochtouren läuft: Seit bekannt ist, dass im Dehner-Blumenhotel Ukraine-Flüchtlinge einquartiert werden, sind Helferinnen und Helfer aktiv. Sie haben inzwischen einen großen Kreis um sich geschart, der für nahezu jedes Problem im Alltag eine Lösung hat. Erst waren es zwei, drei Organisationstalente, dann sechs, sieben Mitglieder im Planungsteam. Sie alle haben sich schon während der Flüchtlingswelle ab 2015 engagiert und können auf ihren Erfahrungsschatz von damals zurückgreifen. Mitglieder der Corona-Hilfe Rain sind ebenfalls dabei, auch der Frauenkreis Rain hat sich angeschlossen, der Jugendpartner-Verein lädt zu einer Aktion ein, die Feuerwehr plant einen Kindertag ... Auf diese Weise gewinnt das Netzwerk ständig an Größe und Effizienz.



