Unbekannter stiehlt Tretroller am Bahnhof in Rain

Ein Dieb hat am Bahnhof in Rain einen Tretroller gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Bahnhof in Rain einen schwarz-silberfarbenen Tretroller gestohlen. Dies geschah nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 6.30 und 14 Uhr. Der Roller war mittels eines Schlosses am Fahrradständer gesichert. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)