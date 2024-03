Unbekannter zündet Sonnenschirm vor Geschäft an

In Rain hat ein Unbekannter im Bereich des Bayertors gezündelt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Unbekannter hat am Montagabend mitten in Rain gezündelt und damit einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 20.50 Uhr eine Meldung ein, wonach vor einem Geschäft an einem Parkplatz an der Hauptstraße in der Nähe des Bayertors ein Sonnenschirm brennt. Als die Beamten eintrafen, war der Schirm bereits fast komplett bis auf das Gestell in Flammen aufgegangen.

Die Freiwillige Feuerwehr Rain löschte den Brand vollends ab. Für umliegende Gebäude bestand den Gesetzeshütern zufolge keine Gefahr. Sie ermitteln nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)