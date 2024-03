Unfallflucht: Im Suff ein Auto in Rain angefahren

Ein junger Mann hat im Suff in der Rainer Hauptstraße ein anderes Auto gerammt. Enschließend flüchtete er - doch er wurde beobachtet.

Eine aufmerksame Passantin hat der Polizei in Rain in den frühen Morgenstunden am Sonntag mitgeteilt, dass ein Auto in der Rainer Hauptstraße einen anderen Pkw anfuhr. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Aufgrund der Mitteilung durch die Zeugin konnte der verantwortliche Fahrer schnell ermittelt werden.

Im Rahmen der Aufnahme wurde festgestellt, dass der 51-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. (AZ)

