Vandalismus in Rain: Zwei Autos werden absichtlich beschädigt

Gleich zwei Autos sind von bislang Unbekannten in Rain beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Autos sind irgendwann von Montag auf Dienstag beschädigt worden. Der oder die Täter rissen laut Polizei an einem in der Hauptstraße geparkten Fahrzeug die Kennzeichen samt Halterung ab. In der Donauwörther Straße wurden an einem weiteren Auto das hintere Kennzeichen sowie der Heckscheibenwischer abgerissen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Rain unter 09090/70070 zu melden. (AZ)