Verkäuferin erwischt Ladendiebin in Gartencenter

Eine Frau stiehlt in einem Gartencenter in Rain diverse Sämereien. Eine aufmerksame Verkäuferin stoppt die Verdächtige.

In Rain ist am Samstag eine Ladendiebin in einem Gartencenter aufgeflogen. Wie die Polizei berichtet, ertappte eine Verkäuferin die 40-Jährige auf frischer Tat.

Die Frau hatte diverse Sämereien im Gesamtwert von über 100 Euro in ihrem Korb verstaut und wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Die mutmaßliche Diebin erhielt eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)