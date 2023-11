Weihnachtsdieb erbeutet Schneeflocke und Zuckerstange in Rain

Aus einem Vorgarten in Rain sind zwei Dekorationsstücke verschwunden. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

In der Nacht zum Samstag war ein Dieb in besonderer Mission in Rain unterwegs. Wie die Polizei Rain mitteilt, hat der Unbekannter aus einem Vorgarten in der Bayernstraße zwei Weihnachtsbeleuchtungen gestohlen. Dabei handelte es sich um eine beleuchtete Schneeflocke sowie eine beleuchtete Zuckerstange. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro. Wer sachdienliche Angaben zum Verbleib der Gegenstände sowie Angaben zum Täter machen kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Rain (Tel. 09090/7007-0) melden. (AZ)