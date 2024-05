Werkzeug-Dieb auf Baustelle fliegt auf

Ein Arbeiter gerät wegen Diebstahls ins Visier der Ermittler. Der Mann hat wohl weitere Taten begangen.

Die Polizei ist offenbar einem Seriendieb auf die Schliche gekommen, der auch in Rain zugeschlagen hat. Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen wegen Diebstahls kam auf, dass der Arbeiter am Dienstag offenbar etwa ein Dutzend Bodenfliesen aus einer Großbaustelle im Fasanenweg in der Lechstadt gestohlen hatte.

Nachdem der 43-Jährige mit dem Vorwurf konfrontiert worden war, räumte er die Tat sofort ein und äußerte gegenüber den Beamten, dass er die Beute sofort aushändigen werde. Die Fliesen hatte der Beschuldigte in seinem Arbeiterzimmer im Augsburger Stadtteil Pfersee gelagert. Im Zimmer des Beschuldigten entdeckten die Gesetzeshüter auch zwei Akkuschrauber, eine Akkuflex, mehrere dazugehörige Akkus, Ladegeräte und eine Bohrmaschine aufgefunden. Alle Teile sind von den Marken Makita oder Hilti.

Die Seriennummern mancher Geräte wurden laut Polizei teils mutwillig entfernt. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. Die Ermittler interessiert, wem in letzter Zeit solche Geräte abhandengekommen sind. (AZ)