Riedlingen

vor 31 Min.

Schwarzfischer an den Riedlinger Seen

Der Schwarzfischer wurde am Samstag in Donauwörth erwischt.

Ein Fischereiaufseher hat am Samstag einen Schwarzfischer an den Riedlinger Seen erwischt. Trotz Ermanhnung blieb der Mann uneinsichtig.

Ein Fischereiaufseher hat am Samstagabend einen 48-jährigen Gersthofener an einem der Riedlinger Seen kontroliert. Nachdem der Mann zwar einen Fischereischein hatte, jedoch keine Erlaubnis für diesen Teil der Seen, wurde er zunächst auf den erlaubten Bereich der Seen hingewiesen. Als der Angler jedoch später wieder an derselben untersagten Stelle beim Angeln angetroffen wurde, rief der Fischereiaufseher die Polizei hinzu. (AZ)

Donauwörth Unfallflucht auf Airbus-Parkplatz in Donauwörth

Donauwörth Mann pöbelt Passanten an und beleidigt Polizisten

