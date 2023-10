Rögling

Junge Ensembles in Rögling geben ihre musikalischen Visitenkarten ab

Der Nachwuchs in Rögling zeigt schon beachtliche Können. Beim Kaffeekonzert in der Gemeinde wurde das hörbar.

Der Nachwuchs in Rögling ließ beim Kaffeekonzert im Nadlerhaus aufhorchen. Da stehen schon die nächsten Musikanten in den Startlöchern. Was es zu hören gab.

Die Jugendkapelle Rögling und die Nachwuchsmusikanten hatten zum Kaffeekonzert ins Nadlerhaus in Rögling eingeladen und begeisterten mit einem bunten Melodienstrauß das Publikum. Unter der Leitung von Claudia Schmid eröffnete die Jugendkapelle mit dem Marsch „Champions on Parade“ schwungvoll das Konzert. Nach der Begrüßung durch den Jugendleiter der Musikkapelle Rögling, Markus Zinsmeister, der gekonnt und locker als Conférencier fungierte, brachten die jungen Musikantinnen und Musikanten das Stück „Trumpet Voluntary“ zu Gehör. Bei diesem Musikstück überzeugte das Trompetenregister durch den ausdrucksstarken Vortrag. Dynamisch und sicher intonierte die Jugendkapelle anschließend die Polka „Auf zum Tanz“. Nun hatten die Nachwuchsmusikanten ihren Auftritt vor großem Publikum. Luisa Lehmeier und Luisa Wittmann werden von Kathrin Sommer an der Querflöte ausgebildet. Anna Parzefall und Manuel Koch (beide Trompete) und Simon Herb (Tenorhorn) sowie Jakob Löffler und Maximilian Senger (beide Schlagzeug) werden von Anton Böswald unterrichtet. Die Ausbildung von Anton Sommer und Korbinian Herb (beide Tenorhorn) sowie von Julian Koch (Trompete) obliegt Jakob Templer. Jonathan Koch, Florian Kraus und Jeremias Mergel (alle Trompete) sowie Philipp Sommer (Tenorhorn) werden von Bernhard Zinsmeister ausgebildet. Von Musketieren bis zu Mexikanern: Die Musikstücke waren vielfältig Eindrucksvoll und sicher brachten sie alle ihre Musikstücke zu Gehör und begeisterten mit ihren Darbietungen. Nachdem die Nachwuchsmusikanten unter großem Applaus ihr Können unter Beweis gestellt hatten, war wieder die Jugendkapelle an der Reihe. Mit dem eindrucksvoll vorgetragenen Marsch „Musketeers“ überzeugte sie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Jungmusikanten entführten anschließend das Publikum mit dem Volkslied „Dos Muchachos“ nach Mexiko und brachten mit der schwungvoll vorgetragenen Weise den Anwesenden die mexikanische Lebenslust nahe. Mit dem festlichen Marsch „Fame and Glory“, der gefühlvoll interpretiert wurde, verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker. Das begeisterte Publikum ließ die Jugendkapelle natürlich nicht ohne Zugabe gehen. Der leicht und beschwingt im Calypso-Rhythmus vorgetragene „Coconut Song“, der als Zugabe gespielt wurde, ließ karibischen Flair aufkommen. Lesen Sie dazu auch Rögling Plus Zwei Röglinger Brüder haben seit 50 Jahren Musik im Herzen Markus Zinsmeister verabschiedete sich von den Gästen. Sein Dank galt unter anderem dem Bürgermeister der Gemeinde Rögling Isidor Auernhammer für die Unterstützung seitens der Gemeinde sowie der Vorsitzenden des Schulverbands Petra Riedelsheimer für das harmonische Miteinander beim JeKi-Projekt. Er wies auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Grundschule Tagmersheim hin. Christian Ferber, Vorsitzender der Musikkapelle Rögling, bedankte sich bei der Dirigentin Claudia Schmid für deren großes Engagement mit einem Geschenk sowie beim Jugendleiter Markus Zinsmeister und dessen Stellvertreterin Kathrin Sommer für ihre Arbeit. Auch sie wurden mit einem Geschenk bedacht. (AZ) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

