Schießen

12:00 Uhr

Zum Saisonabschluss ein "Zuckerl" für Mertingens Schützen

Hoch konzentriert ging es zum letzten Mal in dieser Saison in der 2. Bundesliga an den Schießstand. Das Bild zeigt den Wettkampf gegen Fürth II. Vorne rechts: Mertingens Schütze Patrick Pfisterer.

Plus Das Luftgewehr-Team von Gemütlichkeit Mertingen erzielt den dritten Rang in der 2. Bundesliga Süd. Beim Heimwettkampf gelingt den Gastgebern ein so nicht erwarteter Coup.

Artikel anhören Shape

Das Beste kam am Schluss: Beim Heimwettkampf in der 2. Bundesliga Süd trumpfte Mertingens erste Luftgewehrmannschaft besonders auf, beide Duelle konnte das Team für sich entscheiden. Das Ende einer starken Saison, bei dem das Team noch einmal ein Ausrufezeichen setzen konnte - und beinahe fiel das perfekte Ergebnis von 400 Ringen.

Mertingen bot seinen Gastmannschaften und den Zuschauerinnen und Zuschauern – darunter Landrat Stefan Rößle und Gauschützenmeisterin Rita Schnell – Schießen auf technisch und sportlich höchstem Niveau gepaart mit einer großen Portion Gemütlichkeit. Hautnah direkt hinter den Schützen konnte das Publikum die Wettkämpfe in der Schießhalle miterleben. Zwei Frontkameras gaben die Schüsse und Emotionen der Schützinnen und Schützen detaillreich über zwei Bildschirme wieder. Ein dritter Bildschirm zeigte Einzelschüsse, Hochrechnungen und Ergebnisse an. Moderiert wurde das Geschehen von Mike Metelko. Wer es etwas ruhiger wollte, konnte die Kämpfe im Gastraum über die Leinwand mitverfolgen. Parallel dazu sorgte das Team um Sabine Schröttle für das leibliche Wohl. Zu Hause Gebliebene konnten das Geschehen über den Livestream mitverfolgen. Die Stimmung an diesem Tag wechselte zwischen Hochspannung und Erleichterung, tosendem Applaus und dem ein oder anderen Aufstöhnen, war aber vor allem von Gemeinschaft und Freundschaft geprägt, wie Bernd Schröttle aus dem Mertinger Trainerteam schildert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen