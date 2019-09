00:03 Uhr

„Burgheimer Zwoaring“ siegt in Rain

Es gibt einen neuen und auch hochverdienten Sieger bei der Stadtmeisterschaft

Sieben Mannschaften sind der Einladung des Rainer Eissportvereins gefolgt und haben sich zur 20. Stadtmeisterschaft im Stockschießen eingefunden – einem reinen Hobby-Turnier auf der Anlage an der Fasanerie. Um das Turnier ausgeglichen zu gestalten, durfte pro Mannschaft nur ein aktiver Stockschütze starten.

Der zweimalige Gewinner und Titelverteidiger BI Stromtrasse konnte wegen anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen. Den mit Abstand besten Start legte die Mannschaft Burgheimer Zwoaring mit den Schützen Otto und Philipp Röger sowie Sandro und Daniel Schwab hin. Sie führten durch das ganze Turnier, bei nur einer Niederlage, das Feld souverän an. Insofern war am Ende des Turniers keiner so wirklich überrascht, dass sie wohlverdient als Sieger des Turniers mit 10:2 Punkten hervorgingen.

Dagegen entwickelte sich am Ende bei den anderen Moarschaften ein spannender Wettkampf, der die Reihung dann doch noch ein wenig verschob. Auf dem zweiten Platz landete die Moarschaft Happy Hour, die mit dem FCR punktgleich war, doch mit 1,370 die bessere Stocknote erzielte.

Ebenso verhielt es sich mit der Mannschaft TSV Kegeln. Diese war punktgleich (4:8) mit der Mannschaft Die Häckels. Doch die Kegler hatten mit der Stocknote 0,810 die Nase vorn. (dz)

Endstand 1. Burgheimer Zwoaring, 2. Happy Hour, 3. Faschingsclub, 4. TSV-Jedermannsport, 5. TSV-Kegeln, 6. Die Häckels, 7. Laube 8.

Themen Folgen