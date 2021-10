Wörnitzstein verspielt 3:0-Führung

Das Heimspiel in der Bezirksoberliga gegen Mönstetten beginnt voll nach Plan. Dann wird der Donauwörther Stadtteil-Elf jedoch eine bekannte Schwäche zum Verhängnis

Eine unnötige, aber nicht unverdiente Niederlage kassierten die Frauen des SV Wörnitzstein-Berg in der Bezirksoberliga gegen den SC Mönstetten. Vor allem die in dieser Saison schon chronische Schwäche bei gegnerischen Eckbällen und eine lange Verletzungspause sorgten für die Wende nach einer klaren Führung.

Beim SVW kehrten Sarah Hörmann und Jessica Wenninger wieder in die Startelf zurück, dafür musste Sandra Melan wegen einer Verletzung passen. Die Gäste kamen von Anfang an besser in die Partie und waren optisch überlegen. Die erste Chance hatte Jessica Braun, die jedoch völlig freistehend am Tor vorbeischoss (17.). Wie man es besser macht, zeigte auf Wörnitzsteiner Seite Sarah Hörmann, die ein Zuspiel von Michelle Müller zum 1:0 nutzte (21.). Zwei Minuten später wurde Müller von Julia Bruckmeier freigespielt und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf erhöhte Laura Weiß durch einen sehenswerten Treffer auf 3:0 (26.). Durch ein vermeidbares Tor kamen die Gäste wieder zurück. Im dritten Spiel hintereinander fiel kurz vor der Halbzeit ein Gegentreffer nach einem Eckball. Braun musste nur noch den Fuß hinhalten und verkürzte auf 3:1 (40.).

Zwei Minuten nach der Pause musste das Spiel wegen einer Verletzung für knapp 30 Minuten unterbrochen werden. In den ersten Minuten danach gab es noch Chancen für den SVW. Erst wurde die einschussbereite Michelle Müller gerade noch abgeblockt und ein Freistoß von Julia Bruckmeier ging nur knapp drüber. Danach wurden die Gäste immer überlegener und kamen durch Lisa Felgenhauer zum Anschlusstreffer (56.). Eine Viertelstunde später traf Vanessa Mengele zum verdienten Ausgleich (72.). Kurz darauf fiel dann die erstmalige Führung für Mönstetten: Erneut nach einem Eckball traf Jessica Braun (74.). Erst in der Schlussphase bekam der SVW die Begegnung wieder unter Kontrolle. Doch die Angriffsbemühungen führten nicht mehr zum Erfolg, weswegen es am Ende leere Hände gab. (svw)

Wörnitzstein Wolfinger, M. Wenninger, Graf (80. Sommer), Rupprecht, Gunzner (45. Baumgärtner), J. Wenninger, Weiß, Moll, Bruckmeier, Müller, Hörmann.