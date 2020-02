06.02.2020

Jung und erfolgreich

Die Nominierten für den Nachwuchssportler des Jahres kommen aus den Bereichen Triathlon, Schwimmen und Schießsport

Sie schaffen es, neben Schule beziehungsweise Beruf auch noch Leistungssport in ihren Alltag zu integrieren: die Nominierten für den Nachwuchssportler des Jahres. Die drei Kandidaten bewiesen im vergangenen Jahr Trainingsfleiß und Kampfgeist und gewannen einige Titel.

Rühl ( Triathlon). Die TriaKids des TSV Harburg waren im vergangenen Jahr wieder auf vielen Wettkämpfen in und außerhalb der Region unterwegs – und das sehr erfolgreich. Allen voran Luis Rühl, er gewann im Mai den bayerischen Meistertitel beim Duathlon in Hilpoltstein. Bei der Junior Challenge Roth setzte er sich in einem 67 Teilnehmer starken Feld an die Spitze. Den Heimvorteil nutzte er beim Schüler- und Jugendtriathlon, den der TSV Harburg ausrichtete und bei dem gleichzeitig die schwäbischen Meisterschaften durchgeführt wurden. Hier holte sich der Bayernkader-Athlet souverän den Bezirkstitel.

Im bayerischen Nachwuchscup sicherte er sich den ersten Platz bei den Schülern A und somit auch den bayerischen Meistertitel im Triathlon. Auch bei den Jedermannsläufen in der Region stellte Luis regelmäßig sein Können unter Beweis, so gewann er beispielsweise in seiner Altersklasse bei den Läufen in Oettingen und Mönchsdeggingen.

Marb (Schwimmen). Die Medaillensammlung der jungen Schwimmerin Katharina Marb wird immer größer. Seit Jahren schwimmt sie erfolgreich bei Wettkämpfen mit und auch 2019 holte sie mehrere Titel. Bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften war sie erfolgreichste Schwimmerin ihres Jahrgangs, sie gewann Gold über 50 und 100 Meter Rücken sowie über 200 Meter Freistil und gewann noch vier Bronze- und eine Silbermedaille. Auch bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften schwamm sie zu Gold: über 200 Meter Rücken sowie in zwei Staffelrennen. Beim Landeswettkampf über die langen Strecken sammelte sie zwei Silbermedaillen ein und bei den süddeutschen Meisterschaften qualifizierte sie sich für die Bundeswettkämpfe, wo sie nur knapp das Finale verpasste.

Kleinle (Schießen). Mit immer höheren Ergebnissen beeindruckte 2019 die junge Schützin Tamara Kleinle aus Wolferstadt. Bei St. Martin Wolferstadt sicherte sich die heute 16-Jährige nicht nur die Jugendkönigskette, sondern auch den Jugend-Vereinsmeistertitel. Im Rundenwettkampf geht die Kaderschützin des Bayerischen Sportschützenbundes für das Wolferstädter Team in der Gauliga an den Schießstand und liefert dort regelmäßig die Top-Resultate der gesamten Runde ab – ligaübergreifend. Mehrfach schoss sie bereits weit über 390 Ringe.

Mit der Ellgauer Luftgewehr-Jugend ging Tamara bei den bayerischen Meisterschaften an den Start und holte dort den Mannschaftstitel in der Jugendklasse. Auf Bundesebene reichte es für die junge Ellgauer Mannschaft dann zu Platz acht. (sut)

